Світ лит твір мініатюра "Якою на вашу думку повинна бути нормальна держава"

Гость: Гость:

На мою думку держава має бути демократичною.Всі цивілізовані країни сучасного світу записують у свої основні нормативно-правові документи положення про свою демократичність. Там визнається, що демократія – це основна цінність у державі, яка не тільки забезпечується, а й нав’язується всім жителям і державним органам. При цьому демократія – це досить складне явище, сьогодні вона далека від ідеалу у всіх країнах світу.Як відомо, демократія – це влада народу. Отже, демократичною державою є тільки та держава, яка не тільки прислухається до жителів свого народу, а й обов’язково виконує їх волю. Проблема ж у тому, що далеко не кожна сучасна держава, навіть з числа тих, які вважаються цивілізованими, має досить освічене і свідоме населення. З цієї причини далеко не завжди можна сліпо слідувати волі народу, адже ця воля іноді може призвести навіть до ущемлення прав будь-яких соціальних груп або окремих громадян. Демократія неможлива без повного і беззаперечного дотримання прав людини і громадянина, навіть якщо переважна частина громадян вимагає обмежити права цієї людини. При цьому в будь-якому політичному, соціальному чи економічному ладі завжди існували бандити, шахраї та інші злочинці. Винятком не є демократія, тому в демократичному суспільстві таких людей треба карати.Якщо ж міркувати загалом, не вдаючись до конкретики і використовуючи лише загальні ідеї, я вважаю, що демократія повинна передбачати певні точні норми. По-перше, деякі держава сучасності не можуть бути демократичними за визначенням, оскільки їх частини надмірно прагнуть до відокремлення і самостійності. Для повноцінної демократії таким країнам необхідно дозволити роз’єднатися. Для цієї процедури необхідно використовувати інститут місцевого референдуму. По-друге, місцевий референдум в ідеально демократичній країні повинен використовуватися регулярно для вирішення найважливіших питань тієї місцевості, на якій він проводиться. По-третє, демократична держава повністю позбавлене дискримінації будь-яких соціальних групи за якоюсь ознакою. Природно, що заборонити одним людям не любити інших навряд чи хтось зможе, оскільки це йде всупереч людській натурі, але тих, хто дозволяє собі агресію по відношенню до інших, необхідно суворо карати.Я думаю, що сучасна епоха демократії тільки почалася. Ті ідеї про демократію, які існують сьогодні, правильні. Я думаю, що вони будуть розвиватися. Найголовніше при забезпеченні демократії у світі – створення комфортних умов життя для всіх жителів країни.