На аэродроме 20 самолетов.Сколько всего троек самолетов может породняться в возду???Сколько при этом самолетов останется?

Математика

На аэродроме 20 самолетов.Сколько всего троек самолетов может породняться в возду???Сколько при этом самолетов останется?

Автор: Гость