Через_____,_____,____ выражается наше отношение к действительности.
Обществознание
Через_____,_____,____ выражается наше отношение к действительности.
Ответ(ы):
Гость:
Мировоззрение, мироощущение, миропонимание
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