Напишите, пожалуйста, очень надо по этой схеме МОТИВ - ЦЕЛЬ - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА - ПРОЦЕСС - РЕЗУЛЬТАТ про любую деятельность, например : поступить в колледж, про любую в общем)

Обществознание

Напишите, пожалуйста, очень надо по этой схеме МОТИВ - ЦЕЛЬ - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА - ПРОЦЕСС - РЕЗУЛЬТАТ про любую деятельность, например : поступить в колледж, про любую в общем)

Автор: Гость