Напишите, пожалуйста, очень надо по этой схеме МОТИВ - ЦЕЛЬ - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА - ПРОЦЕСС - РЕЗУЛЬТАТ про любую деятельность, например : поступить в колледж, про любую в общем)
Обществознание
Напишите, пожалуйста, очень надо по этой схеме МОТИВ - ЦЕЛЬ - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА - ПРОЦЕСС - РЕЗУЛЬТАТ про любую деятельность, например : поступить в колледж, про любую в общем)
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