Напишите, пожалуйста, очень надо по этой схеме МОТИВ - ЦЕЛЬ - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА - ПРОЦЕСС - РЕЗУЛЬТАТ про любую деятельность, например : поступить в колледж, про любую в общем)

Обществознание
Напишите, пожалуйста, очень надо по этой схеме МОТИВ - ЦЕЛЬ - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА - ПРОЦЕСС - РЕЗУЛЬТАТ про любую деятельность, например : поступить в колледж, про любую в общем)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Краткий рассказ о метерологических прибороах
Ответить
Русский язык
Глагол к слову пепел
Ответить
Математика
За первый день турист прошел половину всего пути, а за второй 2/3 его оставшейся части. Какую часть маршрута осталось пройти туристу за третий день?
Ответить
Алгебра
Помогите решить № 337(б), №311(д), №478. Очень срочно надо.
Ответить
Русский язык
Зверек, листок , рожок, снежок, часок, пенек, грибок, лесной, цветной, садовый, домаш??ий, грибной. Подчеркни безударные гласные .пожалуйста
Ответить