3sin(2arcsin1/3) подробно, пожалуйста

Математика
3sin(2arcsin1/3) подробно, пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
arscin1/3 как A обозначив получится 3sin2A=3*2sinA*cosA= ... найдём сначала sina A=arcsin1/3 sinA=sin(arcsin1/3) sinA=1/3 теперь найдём cosA cosA=√1-sin^2A = √1-1/9=√8/3 и подставим в самое начало где 6sinAcosA 6*1/3*√8/3=2√8/3 или можно 4√2/3
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