Прошууууууу!Напишите краткий рассказ о подвиге рыцаря!!!Т_Т или..Если бы я жила в 11-13 веках,я бы сделала.... умоляяяяю!!!Заранее спасибо!

История

Прошууууууу!Напишите краткий рассказ о подвиге рыцаря!!!Т_Т или..Если бы я жила в 11-13 веках,я бы сделала.... умоляяяяю!!!Заранее спасибо!

Автор: Гость