Прошууууууу!Напишите краткий рассказ о подвиге рыцаря!!!Т_Т или..Если бы я жила в 11-13 веках,я бы сделала.... умоляяяяю!!!Заранее спасибо!

История
Прошууууууу!Напишите краткий рассказ о подвиге рыцаря!!!Т_Т или..Если бы я жила в 11-13 веках,я бы сделала.... умоляяяяю!!!Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спасла бы принцессу. ) Сражалась бы с рыцарями. Женилась. Управляла бы своим государством) 
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