Прошууууууу!Напишите краткий рассказ о подвиге рыцаря!!!Т_Т или..Если бы я жила в 11-13 веках,я бы сделала.... умоляяяяю!!!Заранее спасибо!
История
Прошууууууу!Напишите краткий рассказ о подвиге рыцаря!!!Т_Т или..Если бы я жила в 11-13 веках,я бы сделала.... умоляяяяю!!!Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Спасла бы принцессу. ) Сражалась бы с рыцарями. Женилась. Управляла бы своим государством)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На аэродроме 20 самолетов.Сколько всего троек самолетов может породняться в возду???Сколько при этом самолетов останется?
Алгебра
Математика