Свормулируйте главную мыслю произведения К.Ф.Рылева "Смерть Ермака"
Литература
Свормулируйте главную мыслю произведения К.Ф.Рылева "Смерть Ермака"
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Дума К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака» основана на реальных исторических событиях. Казак Ермак Тимофеевич играл важную роль в присоединении к России Сибири в эпоху Ивана Грозного. Он разбил армию хана Кучума, но сам Кучум бежал в степи. Ночью он неожиданно напал на лагерь Ермака, казаки сражались мужественно, но им пришлось «уступить силе и внезапности удара» . Они вынуждены были бежать, но путь к спасению был один: вплавь через Иртыш. По преданию, была гроза и шторм, и Ермак погиб в волнах бурной реки. К. Ф. Рылеев рисует в своей думе именно такую ситуацию – страшную, бурную ночь: Ревела буря, дождь шумел, Во мраке молнии летали, Беспрерывно гром гремел, И ветры в дебрях бушевали… Автор показывает, как «на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой» , в то время как спали его воины. Ермак думает о жизни своей и своих товарищей, была ли она правильной. Многие его казаки – люди отчаянные, в прошлом преступники, перешедшие на службу к царю. Но Ермак, а с ним и автор, не осуждает их, а, напротив, восхищается. Он считает, что «все преступленья буйной жизни» смыты кровью врагов, и теперь эти люди не щадят своей жизни за более высокую цель – «за Русь святую» . Ермак еще не знает, что впереди ждет героев страшная гибель: нападение Кучума. Смелому и мужественному казаку Кучум противопоставлен как человек низкий и подлый – он нападает исподтишка. Страшась вступить с героем в бой, Кучум к шатрам, как тать презренный, Прокрался тайною тропой… В страшной битве пала дружина Ермака, так и «не обнажив мечей» . Ермак плывет по бушующей реке, напрягая силы, но «сила року уступила» . Автор считает, что виною гибели Ермака стал «тяжелый панцирь – дар царя» . Герой погиб, променяв свою свободу на верную службу самодержавию. Для декабриста Рылеева проблема личной свободы особенно важна, служить царю и служить России для него не одно и то же. Восхищаясь героизмом Ермака, его службой на благо России, он не согласен с тем, что герой принял от царя дорогой подарок и в этом видит одну из причин его гибели. читай и да удачи)) ⊕
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