(t-5)^2-4t(-10-2t) Упростите выражение
Алгебра
(t-5)^2-4t(-10-2t) Упростите выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(t-5)^2-4t(-10-2t)=t^2-2*5*t+5^2+40t+8t^2=t^2-10t+25+40t+8t^2=8t^2+50t+25 Дальше решаешь квадратное уравнение,
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