(t-5)^2-4t(-10-2t) Упростите выражение

Алгебра
(t-5)^2-4t(-10-2t) Упростите выражение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(t-5)^2-4t(-10-2t)=t^2-2*5*t+5^2+40t+8t^2=t^2-10t+25+40t+8t^2=8t^2+50t+25 Дальше решаешь квадратное уравнение,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC угол C прямой. P и Q — основания биссектрис углов BAC и ABC соответственно. M — основание высоты, опущенной из точки P на гипо...
Ответить
Биология
Какие углеводы запасаются в растительных животных клетках
Ответить
Математика
Найдите частное чисел: а) 40 и 8; б) 72 и 9; в) 64 и 8; г) 560 и 7; д) 140 и 7; е) 360 и 6; ж) 606 и 2; з) 808 и 4; и) 909 и 9.
Ответить
Другие предметы
Ответь на вопросы по тексту. what kinds of entertainment are described in the text? which of them belong to the past and which are still popula...
Ответить
Литература
Кто такой истенный интелигент
Ответить