Табигатка катысты табу создер!!!!!!!!!!!!!!!!!калай
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Табигатка катысты табу создер!!!!!!!!!!!!!!!!!калай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агаш, шөп,қоршаған орта
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