Таблицу из N строк и M столбцов заполнили числами от 1 до NM слева направо сверху вни??. Пример заполнения таблицы 3 на 4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Известно, что число 44 оказалось в строке с номером 7 (строки нумеруются...
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Таблицу из N строк и M столбцов заполнили числами от 1 до NM слева направо сверху вни??. Пример заполнения таблицы 3 на 4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Известно, что число 44 оказалось в строке с номером 7 (строки нумеруются с единицы), а число 110 - в последней строке. Определите, сколько строк и столбцов было в таблице.
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