Так сколько будет равен угол ABD?

Геометрия
Так сколько будет равен угол ABD?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Помогите 5 классс срочно
Ответить
Русский язык
Сочинение о летнех радостях
Ответить
Другие предметы
Действия, которые связывают людей с миром богов называются? ПРИДМЕТ О.Р.К.С.Э
Ответить
Английский язык
Перевидите пожалуйста !!!!!
Ответить
Русский язык
Номер 11,14,15 плиз только правильно
Ответить