Родственные ли слова блин и молоть?Докажите.
Русский язык
Родственные ли слова блин и молоть?Докажите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не родственные. Доказываю: Корень разный, слова не похожи
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