Номер 11,14,15 плиз только правильно

Русский язык
Номер 11,14,15 плиз только правильно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. Стелющийся туман,чующий опасность, готовящийся к экзамену,режущий металл,плохо слышащий,лечащий врач,лающий пес,реющее знамя,пилящий дрова,прячущий в карман,красящий скамейку,щебечущий птенец,хвалящий учеников,пашущие землю, пишущий письмо. 14. 2) движУщийся вперёд; 5) жарЯщийся на костре. 15. 1.Кит,плавающий посредине водного поля,кажется гигантским. 2.На борту корабля или на носу шлюпки устанавливается особая пушка,стреляющая разрывными пулями. 3.Полосатик будто не замечает шлюпки,описывающей круг.  
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