Тактичность-это? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

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Тактичность-это? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тактичность – это ряд нравственных качеств, к которым необходимо стремиться. Проявление этих граней человеческой личности касается всех сфер жизни, а в особенности тех, которые связаны с отношениями и общением. 
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