Тактичность-это? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Русский язык
Тактичность-это? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тактичность – это ряд нравственных качеств, к которым необходимо стремиться. Проявление этих граней человеческой личности касается всех сфер жизни, а в особенности тех, которые связаны с отношениями и общением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Практикум. Согласны ли вы с этими утверждениями? Свою позицию обоснуйте. 1. Огородничество — переходная фаза от добывания готовых продуктов (дики...