Практикум. Согласны ли вы с этими утверждениями? Свою позицию обоснуйте. 1. Огородничество — переходная фаза от добывания готовых продуктов (диких растений) к систематическому и интенсивному взращиванию окультуренных злаков. ...
Обществознание
Практикум. Согласны ли вы с этими утверждениями? Свою позицию обоснуйте. 1. Огородничество — переходная фаза от добывания готовых продуктов (диких растений) к систематическому и интенсивному взращиванию окультуренных злаков. 2.К доиндустриальному обществу следует причислить все простые и дописьменные общества, значительную часть письменных и сложных обществ, которые существовали в эпоху рабовладения и феодализма. 3.Постиндустриальное общество охватывает не все существующие на планете страны, а только самые передовые, такие, как США, Япония, Германия, Франция, Канада, Великобритания и некоторые другие. 4.В постиндустриальном обществе собственность как критерий социального неравенства теряет свое значение. Ответьте пожалуйста с объяснениями)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно,тут сложно сказать верны ли все эти вышепредложенные понятия.Я конечно соглашусь,но до конца неуверен.
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