Практикум. Согласны ли вы с этими утверждениями? Свою позицию обоснуйте. 1. Огородничество — переходная фаза от добывания готовых продуктов (диких растений) к систематическому и интенсив­ному взращиванию окультуренных злаков. ...

Обществознание

Практикум. Согласны ли вы с этими утверждениями? Свою позицию обоснуйте. 1. Огородничество — переходная фаза от добывания готовых продуктов (диких растений) к систематическому и интенсив­ному взращиванию окультуренных злаков. 2.К доиндустриальному обществу следует причислить все простые и дописьменные общества, значительную часть письменных и сложных обществ, которые существовали в эпоху рабовладения и феодализма. 3.Постиндустриальное общество охватывает не все суще­ствующие на планете страны, а только самые передовые, такие, как США, Япония, Германия, Франция, Канада, Великобритания и некоторые другие. 4.В постиндустриальном обществе собственность как критерий социального неравенства теряет свое значение. Ответьте пожалуйста с объяснениями)

Автор: Гость