Ответ на вопрос запиши на листе бумаге всё о чём ты мечтаешь оцени свои мечты посм??три чего из списка больше желание приобрести модные вещи ценности отдыхать и путешествовать или желание связаных с учёбой будущей процесси обще...

Гость: Гость:

А в чём проблема собственно? Берёшь листок (тетрадку), пишешь то, о чём больше всего мечтаешь. Если ты хочешь приобрести модные вещи, украшения - скорее всего в будущем ты будешь транжиркой и модницей. С одной стороны хорошо (всегда в моде, носишь последние новинки), с другой плохо (тратишь очень много денег) Хочешь отдохнуть и попутешествовать - может, вырастешь путешественником, фотографом, да много кем. Ну или ты просто хочешь ото всего отдохнуть и отправиться в путешествие Если твоё желание как-то связанно с учёбой - ты молодец, примерный ученик и хочешь узнать много нового. В этом нет ничего плохого, можешь начинать прямо сейчас Желание о будущей профессии - это смотря какое желание. Потому что вдруг ты пожелала узнать, кем ты хочешь стать, так как ещё не выбрала. Или, если ты загадала желание кем-то стать - значит у тебя уже есть цель, и надо к ней стремится и больше заниматься учебой, чтобы это желание сбылось Общение с друзьями - здесь тоже всё не однозначно. Ты могла пожелать к примеру, завести лучших друзей, так как их у тебя нет. Для этого можно стать чуточку общительней, и люди потянутся к тебе. Или ты хочешь, чтобы твои "друзья" (если их можно так назвать в данном случае), наконец заметили тебя, поговорили с тобой. Что-то в этом духе. Общение с интересными взрослыми - тут тоже несколько вариантов. Во-первых, тебе опять таки не с кем поговорить, и ты к примеру, говоришь чаще с мамой, она тебе рассказывает что-нибудь интересное, познавательное. Тебе это нравится. Второй вариант таков - ты переросла поколение (такое ну очень редко случается) и ты больше хочешь общаться с интересными взрослыми, чем с ровесниками. Повторюсь, такое случается крайне редко. Пример таких детей (подростков): взять например, хоть Галину Сергеевну из Папиных дочек. Она очень много читала, увлекалась наукой, хорошо училась, и ей было интересно разговаривать со взрослыми. Поэтому её и звали не Галя, а Галина Сергеевна. Ну, вот вобщем и всё. Выбираешь одно и переписываешь на листок (в тетрадку)