Найдите все общие делители чисел a) 5и 15 b) 12 и 48 в)51 и 65

Математика
Найдите все общие делители чисел a) 5и 15 b) 12 и 48 в)51 и 65
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1, 5 2)1, 2, 3, 4, 6, 12 3)1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Ответ на вопрос запиши на листе бумаге всё о чём ты мечтаешь оцени свои мечты посм??три чего из списка больше желание приобрести модные вещи ценнос...
Ответить
История
Какие явления природы нашли своё отражение в мифе об Осирисе?
Ответить
Русский язык
4 2 . 1. Прочитайте текст молча. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните все второстепенные члены. В детстве я очень любил уж..нать со...
Ответить
Геометрия
Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 90 градусов , а основание треугольника равно 12 см. Найти площадь треугольника
Ответить
Алгебра
-4х-7=0 плиз напишите ответ
Ответить