Найдите все общие делители чисел a) 5и 15 b) 12 и 48 в)51 и 65
Математика
Найдите все общие делители чисел a) 5и 15 b) 12 и 48 в)51 и 65
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1)1, 5 2)1, 2, 3, 4, 6, 12 3)1
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