Как разобрать заморозки по составу срочно

Русский язык
Как разобрать заморозки по составу срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово самарские катится по составу за это приставка мороз корень к суффикс и окончание
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