Текст приглашения на праздничный вечер уместно употребляя обращения; к учителям(??фициальное) к од однокласникам,друзьям(неофициальное)

Гость: Гость:

Уважаемая Анастасия Владимировна, восьмого марта, состоится празднование всемирного дня женщин. начало в 18:00 мы будем рады вас видеть. с уважением 8 "А" дорогой Дима, я приглашаю тебя на свой день рождения, который состоится в кафе в 14:00. мне будет приятно, если ты придешь. твой друг Миша.