Текст приглашения на праздничный вечер уместно употребляя обращения; к учителям(??фициальное) к од однокласникам,друзьям(неофициальное)
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Текст приглашения на праздничный вечер уместно употребляя обращения; к учителям(??фициальное) к од однокласникам,друзьям(неофициальное)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемая Анастасия Владимировна, восьмого марта, состоится празднование всемирного дня женщин. начало в 18:00 мы будем рады вас видеть. с уважением 8 "А" дорогой Дима, я приглашаю тебя на свой день рождения, который состоится в кафе в 14:00. мне будет приятно, если ты придешь. твой друг Миша.
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