Тело движеться по прямой , так что расстояние s от начальной точки изменяется по закону s =12t + 3t^ (м) где t- время движения в секунах . найти скорость тела через 3 секунды после начала движения
Математика
Тело движеться по прямой , так что расстояние s от начальной точки изменяется по закону s =12t + 3t^ (м) где t- время движения в секунах . найти скорость тела через 3 секунды после начала движения
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Гость:
Я купила 25 страниц и отдала 500 руб. сколько осталось денег на тетради
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