Тело массой 3кг изменило свою скорость на 2м/с.на сколько при этом изменилась кинетическая энергия
Физика
Тело массой 3кг изменило свою скорость на 2м/с.на сколько при этом изменилась кинетическая энергия
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m=3 кг, V2-V1=2 м/с Найти: Ек2-Ек1=? Решение (Ек2-Ек1)=m(V2-V1)²/2 (Ек2-Ек1)=3*2²/2=6 Дж
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