Тема:символьный тип в паскаль Вычислить сумму порядковых номеров всех букв , вхо??ящих в слово SUM Помогите ,пожалуйста

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Тема:символьный тип в паскаль Вычислить сумму порядковых номеров всех букв , вхо??ящих в слово SUM Помогите ,пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     i, s: integer;     str: string; begin     str := 'SUM';     for i := 1 to Length(str) do         s := s + ord(str[i]);     writeln(s); end.
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