Тема:символьный тип в паскаль Вычислить сумму порядковых номеров всех букв , вхо??ящих в слово SUM Помогите ,пожалуйста
Информатика
Тема:символьный тип в паскаль Вычислить сумму порядковых номеров всех букв , вхо??ящих в слово SUM Помогите ,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var i, s: integer; str: string; begin str := 'SUM'; for i := 1 to Length(str) do s := s + ord(str[i]); writeln(s); end.
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