Тема:символьный тип в паскаль Вычислить сумму порядковых номеров всех букв , вхо??ящих в слово SUM Помогите ,пожалуйста

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Тема:символьный тип в паскаль Вычислить сумму порядковых номеров всех букв , вхо??ящих в слово SUM Помогите ,пожалуйста

Автор: Гость