Темпиратура газа в сосуде равна 2°.По обсалютной шкале тепература это составляет
Физика
Темпиратура газа в сосуде равна 2°.По обсалютной шкале тепература это составляет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вормуле Т==t+273=275 Кельвин, где Т это абсолютная температура, а t это температура в градусах Цельсия
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