Теперь я понимаю, как стоит пос

Математика
Теперь я понимаю, как стоит пос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой молодец)) Все так бистро понял ) 
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