Подберите проверочное слово к '(не) поверили' (1 и).
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Подберите проверочное слово к '(не) поверили' (1 и).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нет проверочного. Это 2 спряжение.
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