Строение пыльцы тюльпана и лилии вывод

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Дикорастущие тюльпаны, их разновидности и сорта широко используются в декоративном садоводстве. Они отличаются яркими цветками оригинальной формы, разнообразны по габитусу и срокам цветения. Листья у многих из них чрезвычайно декоративны: узкие или, наоборот, широкие, с волнистым краем, пятнами и полосами. На срезку эти тюльпаны не выращивают из-за короткого цветоноса, кроме того, они плохо переносят транспортировку и хранение. В основном их применяют для озеленения (рокарии, группы на газоне близ дорожек), реже — для выгонки. Селекционеры стремятся получить гибриды, сочетающие прелесть видовых тюльпанов и наиболее ценные качества старых голландских сортов. Однако природные ресурсы лучших дикорастущих тюльпанов сильно сократились за последние годы; сбор цветов, а тем более луковиц, полностью запрещен. Для скрещивания все чаще используются их сорта, которые сохранили с оеобразие внешнего облика «дикарей» и яркость их окраски, но обладают новыми полезными свойствами, например, способностью к вегетативному размножению. Крупный околоцветник лилии состоит из шести совершенно свободных листочков, сближенных между собой воронкой или почти колокольчиком; верхушки их более или менее отогнуты, а при основании они снабжены щелями, устланными железистой тканью, выделяющей сладкий сок, привлекающий насекомых, способствующих опылению растения.Пыльники прикрепляются со спинок к самой оконечности длинных нитей, а потому они при малейшем движении качаются, что помогает выступанию цветня из боковых, слегка внутренне обращённых продольных щелей, коими эти пыльники раскрываются. Завязьпереходит в длинный столбик, заканчивающийся толстым рыльцем, более или менее явно трёхлопастным.