Теплоход шел 3 ч против течения и 1 3/5 ч по течению реки.на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет 2 1/4 км/ч,а собственная скорость теплохода-22 1/3 км/ч?

Математика
Теплоход шел 3 ч против течения и 1 3/5 ч по течению реки.на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет 2 1/4 км/ч,а собственная скорость теплохода-22 1/3 км/ч?
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