Теплоход шел 3 ч против течения и 1 3/5 ч по течению реки.на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет 2 1/4 км/ч,а собственная скорость теплохода-22 1/3 км/ч?

Математика

Теплоход шел 3 ч против течения и 1 3/5 ч по течению реки.на сколько км меньше прошел ??еплоход по течению, чем против течения, если скорость течения составляет 2 1/4 км/ч,а собственная скорость теплохода-22 1/3 км/ч?

Автор: Гость