Тепловые явления в природе
Физика
Тепловые явления в природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это явления изменяемые по температуре тел или при переходе одного состояния например жидкого в другое твердое либо газообразное. тепловые явления играют большую роль в жизни людей.от температуры зависит возможность жизни на земле.
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