Напишите обьяснения терминов морфемика морфология и лексика

Гость: Гость:

ЛЕ́КСИКА Женский род Словарный состав языка или произведений какого-н. писателя. Морфе́мика — морфемный строй языка (совокупность и типы вычленяемых в словах морфем), а также раздел языкознания, изучающий морфологические модели языка: типы и структуру морфем, их формальные разновидности (морфы) и закономерности расположения морфем в более протяжённых языковых единицах (основах, словоформах). МОРФОЛО́ГИЯ Женский род 1. Наука о строении и форме (организмов, минеральных веществ). "М. растений" 2. Отдел грамматики, изучающий формы слов, а также сама совокупность форм слов какого-н. языка.