Напишите обьяснения терминов морфемика морфология и лексика

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Напишите обьяснения терминов морфемика морфология и лексика
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Гость:
ЛЕ́КСИКА Женский род Словарный состав языка или произведений какого-н. писателя. Морфе́мика — морфемный строй языка (совокупность и типы вычленяемых в словах морфем), а также раздел языкознания, изучающий морфологические модели языка: типы и структуру морфем, их формальные разновидности (морфы) и закономерности расположения морфем в более протяжённых языковых единицах (основах, словоформах). МОРФОЛО́ГИЯ Женский род 1. Наука о строении и форме (организмов, минеральных веществ). "М. растений" 2. Отдел грамматики, изучающий формы слов, а также сама совокупность форм слов какого-н. языка.
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