!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , надо написать доклад про Колумбом !!!!!

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ХРИСТОФОР КОЛУМБ Христофор Колумб — знаменитый испанский мореплаватель пятнадцатого века. Родился он в 1451 году в Италии в бедной семье. Однако, благодаря своему живому уму, получил хорошее образование — окончил Павийский университет, а затем женился на дочери одного из мореплавателей того времени, что могло оказать свою роль при дальнейшем выборе профессии. Колумб занимался тем, что пытался найти кратчайший морской путь из Европы в Индию. Всего он совершил 4 таких плавания, а во время первого из них открыл Америку, но при совей жизни так и не узнал об этом. ПЕРВЫЙ МОРСКОЙ ПОХОД В те времена считалось, что если переплыть Атлантический океан, то можно сразу оказаться в Азии, на побережье Китая. Географ Паоло Тосканелли подсчитал, что для того, чтобы добраться до азиатского побережья через Атлантику, надо проплыть 5600 км, Колумб произвёл все необходимые расчёты и вышло так, что именно на таком расстоянии он и обнаружил сушу. Он был уверен, что открыл путь к Индии, поэтому местных жителей назвал индейцами. Готовился к первому походу он очень долго — более десяти лет. Ходил на разных судах, побывал во многих местах. Всё это время занимался самообразованием, вёл переписку со многими учёными того времени. Основной проблемой было то, что он долго не мог найти спонсора данной экспедиции и постоянно получал отказ. В итоге в свой первый поход он отправился лишь в 1492 году, получив покровительство испанской королевы Изабеллы. ПОСЛЕДУЮЩИЕ МОРСКИЕ ПОХОДЫ После возвращения из первого похода, Колумб хвастался теми золотыми украшениями, которые получил у местных жителей. Король и Королева Испании быстро организовали ещё одну экспедицию, во время которой Колумбу удалось лучше исследовать новые земли.Но на его беду, в 1498 году португалец Васко да Гама открыл путь в Индию через Африку и начал вести торговлю. На фоне этого достижения, все открытия Колумба были забыты, ведь ему так и не удалось начать торговать с новыми землями, и открытые территории на то время не приносили никакой практической выгоды.Умер Колумб в 1506 году в нищете. Из своего последнего похода он вернулся тяжело больным и не смог противостоять кредиторам, которые забрали всё его имущество.