Напишите сочинение мой Пушкин , каким я его представляю

Литература
Напишите сочинение мой Пушкин , каким я его представляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин это круто ля-ля-ля-ля-ля супер пупер супер Пушкина пушистик собачка как свинка тра-ля-ля ля-ля-ля Пушкин Пушкин А ты чего надо самим догадываться такие легкие вообще я бы на пять с плюсом даже на десятку написано твое
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