Угадайте корень уравнения и выполните проверку: 1) х + ( - 3 ) = - 11 2)-5 + а = 15 3) м + ( - 12) =2 4) 3 + н = - 10 Решите пожалуйста :3

Математика

Угадайте корень уравнения и выполните проверку: 1) х + ( - 3 ) = - 11 2)-5 + а = 15 3) м + ( - 12) =2 4) 3 + н = - 10 Решите пожалуйста :3

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