Выпишите из предложений сказуемые. Определите их вид и способ выражения. Замените сказуемое там, где это возможно, одним словом. В каких случаях такая замена невозможна? Почему?

Русский язык

Выпишите из предложений сказуемые. Определите их вид и способ выражения. Замените сказуемое там, где это возможно, одним словом. В каких случаях такая замена невозможна? Почему?

Автор: Гость