Выпишите из предложений сказуемые. Определите их вид и способ выражения. Замените сказуемое там, где это возможно, одним словом. В каких случаях такая замена невозможна? Почему?
Русский язык
Выпишите из предложений сказуемые. Определите их вид и способ выражения. Замените сказуемое там, где это возможно, одним словом. В каких случаях такая замена невозможна? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнышко (какое?) весеннее, настроение (какое?) приподнятое, проехал на (чем?) машине, силу (какую?) полную, кинофильм (какой?) новый, с цветка (куда?) на цветок.
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