Термин "савроматы" появился с: А) II в. до н.э В)XVII в. до н.э С)VI в.до н.э D) VIII в до н.э Е) III в. до н.э
История
Термин "савроматы" появился с: А) II в. до н.э В)XVII в. до н.э С)VI в.до н.э D) VIII в до н.э Е) III в. до н.э
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термин савроматы появился 8 века до нашей.э.
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