Термин "савроматы" появился с: А) II в. до н.э В)XVII в. до н.э С)VI в.до н.э D) VIII в до н.э Е) III в. до н.э

История

Термин "савроматы" появился с: А) II в. до н.э В)XVII в. до н.э С)VI в.до н.э D) VIII в до н.э Е) III в. до н.э

Автор: Гость