Точка О центр квадрата АВСD Найдите какие-нибудь семь попарно неравных векторов с концами и началами в точках А,В,С,D,О,сумма которых равна нулевому вектору.Объясните свой ответ.

Математика
Точка О центр квадрата АВСD Найдите какие-нибудь семь попарно неравных векторов с концами и началами в точках А,В,С,D,О,сумма которых равна нулевому вектору.Объясните свой ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АD+DB+BD+DA+ОА+АВ+ВО = 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите много про опричнину . Очень срочно !!!!!
Ответить
Английский язык
Как перевести? Russia is a very big country.
Ответить
Обществознание
В чём различается сходство и различие двух процессов-урбанизации и индустриализации?Найдите плюсы и минусы у того и другого.
Ответить
Английский язык
Почему Уильем завоеватель приехал в Англию из Франции?
Ответить
Информатика
Создайте программу для решения задачи :найти площадь круга заданного радиуса S=Пr^2
Ответить