Точка О центр квадрата АВСD Найдите какие-нибудь семь попарно неравных векторов с концами и началами в точках А,В,С,D,О,сумма которых равна нулевому вектору.Объясните свой ответ.
Математика
Точка О центр квадрата АВСD Найдите какие-нибудь семь попарно неравных векторов с концами и началами в точках А,В,С,D,О,сумма которых равна нулевому вектору.Объясните свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АD+DB+BD+DA+ОА+АВ+ВО = 0
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