Точки F и P-середины сторон AD и BC квадрата ABCD.Точка K принадлежит прямой DC так,что PK параллельно FC.Найти Sdfpk ,еслиSfdc =4 см в квадрате

Геометрия

Точки F и P-середины сторон AD и BC квадрата ABCD.Точка K принадлежит прямой DC так,что PK параллельно FC.Найти Sdfpk ,еслиSfdc =4 см в квадрате

Автор: Гость