Точки F и P-середины сторон AD и BC квадрата ABCD.Точка K принадлежит прямой DC так,что PK параллельно FC.Найти Sdfpk ,еслиSfdc =4 см в квадрате

Геометрия
Точки F и P-середины сторон AD и BC квадрата ABCD.Точка K принадлежит прямой DC так,что PK параллельно FC.Найти Sdfpk ,еслиSfdc =4 см в квадрате
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