Токарь за 3 дня сделал 150 деталей сколько деталей он сделает за 5 дней если ежедневно он будет делать на 10 деталей больше

Математика

Токарь за 3 дня сделал 150 деталей сколько деталей он сделает за 5 дней если ежедневно он будет делать на 10 деталей больше

Автор: Гость