Токарь за 3 дня сделал 150 деталей сколько деталей он сделает за 5 дней если ежедневно он будет делать на 10 деталей больше
Математика
Токарь за 3 дня сделал 150 деталей сколько деталей он сделает за 5 дней если ежедневно он будет делать на 10 деталей больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150:3=50 (деталей) делал за 1 день 50+10=60 (деталей) будет делать за 1 день 60*5=300 (деталей) Ответ: токарь сделает за 5 дней 300 деталей
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