-5,8 lt;x lt;-4,5 -3,7lt;x lt;-2,9 0,5 lt;x lt;1,8 1,7lt;x lt;2,9 -5,1lt;x lt;-4,5 -1,6 lt;x lt;-0,3
Математика
-5,8 lt;x lt;-4,5 -3,7lt;x lt;-2,9 0,5 lt;x lt;1,8 1,7lt;x lt;2,9 -5,1lt;x lt;-4,5 -1,6 lt;x lt;-0,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5,8 <x <-4,5-3,7<x <-2,9 0,5 <x <1,8 1,7<x <2,9 -5,1<x <-4,5 -1,6 <x <-0,3= 83
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