Каким образом происходит формирование мужского гаметофита у покрытосеменных растений? Какие клетки и в результате какого деления образуются? Ответ поясните, указав плоидность клеток.

Биология
Каким образом происходит формирование мужского гаметофита у покрытосеменных растений? Какие клетки и в результате какого деления образуются? Ответ поясните, указав плоидность клеток.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спермий и вспомогательная клетка попадает в зародышевый мешок, двойное оплодотворение. 1) Я+С(оба гаплоидные(n))---зигота(диплоидная(2n)↠зародыш 2)Ц(диплоидная)+С(Гаплоидный)↠Эндосперм(триплоидный 3n)
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