Каким образом происходит формирование мужского гаметофита у покрытосеменных растений? Какие клетки и в результате какого деления образуются? Ответ поясните, указав плоидность клеток.

Биология

Каким образом происходит формирование мужского гаметофита у покрытосеменных растений? Какие клетки и в результате какого деления образуются? Ответ поясните, указав плоидность клеток.

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