Реши примеры Из каких частей состоит слова холодной пришкольный малиновый под зе??лей
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Реши примеры Из каких частей состоит слова холодной пришкольный малиновый под зе??лей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодной холод корень суффикс н окончание ой пришкольный приставка при школ корень н суффикс ый окончание малиновый малин корень ов суффикс ый окончание под землей под предлог земл корень ей окончание
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