5|-x|=3 решить уравнение
Математика
5|-x|=3 решить уравнение
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Гость:
5х=3 х=5/3 х=1,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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