52\(85\5-9)= не встолбик плиз 56*(4*14)столбиком 46532*47 столбиком 507136-44927 столбиком 899534+211678 столбиком
Математика
52\(85\5-9)= не встолбик плиз 56*(4*14)столбиком 46532*47 столбиком 507136-44927 столбиком 899534+211678 столбиком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 52:(85:5-9)= ((85:5)-9)=8= 52:8=6.6 2. (4*14)= 56 56*56= 3136
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