Напишите пожалуйста что такое соли, кислоты, щелочи и основания. максимально подр??бно

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1)Соли - класс химических соединений, к которому относятся вещества, состоящие из катионов металла (или катионов аммония NH4+ ; известны соли фосфония PH4+ или гидроксония H3O+) и анионов кислотного остатка. 2)Кислоты - это соединения, содержащие водород и образующие ионы водорода (Н+) при растворении в воде. Ионы — это частицы с электрическим зарядом (см. статью «Химические связи»). Именно ионы придают кислотам их свойства, но существовать они могут только в растворе. Следовательно, свойства кислот проявляются исключительно в растворах. 3)Основания - сложные вещества, которые состоят из атомов металла или иона аммония и гидроксогруппы (-OH). В водном растворе диссоциируют с образованием катионов и анионов ОН−. Название основания обычно состоит из двух слов: «гидроксид металла/аммония» . Согласно другому определению, основания — один из основных классов химических соединений, вещества, молекулы которых являются акцепторами протонов. 4)Щёлочи — гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов . К щелочам относят растворимые в воде основания. При диссоциации щелочи образуют ионы OH- и ионметалла.