Умоляю помогите, англ не знаю, ребенок изучает Англ яз.
Английский язык
Умоляю помогите, англ не знаю, ребенок изучает Англ яз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Two days ago she talked... Future Simple 1) we will meet 2) I will call Present Continuous 1) are making 2) is reading
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