Толик почав читати книгу, коли Сергійко прочитав уже 24 сторінки такої самої книги. Чи наздожине Толик Сергійка через 5 днів, якщо він читає за день 18 сторінок, а Сергійко - 12 сторінок?
Математика
Толик почав читати книгу, коли Сергійко прочитав уже 24 сторінки такої самої книги. Чи наздожине Толик Сергійка через 5 днів, якщо він читає за день 18 сторінок, а Сергійко - 12 сторінок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+12*5=84 страниц прочитает Сергей через 5 дней ; 18*5=90 страниц прочитает Толик
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