Толик почав читати книгу, коли Сергійко прочитав уже 24 сторінки такої самої книги. Чи наздожине Толик Сергійка через 5 днів, якщо він читає за день 18 сторінок, а Сергійко - 12 сторінок?

Математика

Толик почав читати книгу, коли Сергійко прочитав уже 24 сторінки такої самої книги. Чи наздожине Толик Сергійка через 5 днів, якщо він читає за день 18 сторінок, а Сергійко - 12 сторінок?

Автор: Гость