УМОЛЯЮ! !! сделайте номер 872

Математика
УМОЛЯЮ! !! сделайте номер 872
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25/28-18/35=875/980-371/980=53/140 40/63-35/75=75/504 22/21-21/22=43/462 40/143-41/156=29/1716
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить это уравнение (с-1) * (3-с)=0
Ответить
Русский язык
Впишите пропущенные буквы К данным словам подпишите такие чтобы получились словосочетания.слова- Пр...дорожная. Пр...вокзальная. пр...браться в . п...
Ответить
Русский язык
Выпишите главные члены предложения. На Руси издавна встречали гостей хлебом-сол??ю. Хлеб-это жизнь. До наших дней дошла пословица-*Хлеб-всему...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!! Вычислите разность 8-5целых1/2. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА ПОМО??ИТЕ!!!
Ответить
Русский язык
1)Как назвать солдата по другому? 2)Как назвать патриота по другому? 3)Как назвать человека который служил/служит в армии? спасибо всем кто п...
Ответить