УМОЛЯЮ! !! сделайте номер 872
Математика
УМОЛЯЮ! !! сделайте номер 872
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25/28-18/35=875/980-371/980=53/140 40/63-35/75=75/504 22/21-21/22=43/462 40/143-41/156=29/1716
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Впишите пропущенные буквы К данным словам подпишите такие чтобы получились словосочетания.слова- Пр...дорожная. Пр...вокзальная. пр...браться в . п...
Русский язык
Выпишите главные члены предложения. На Руси издавна встречали гостей хлебом-сол??ю. Хлеб-это жизнь. До наших дней дошла пословица-*Хлеб-всему...
Математика