Как решить это уравнение (с-1) * (3-с)=0

Гость: Гость:

3с - с^2 - 3 + с = 0 -с^2 + 4с - 3 = 0 с^2 - 4с + 3 = 0 D = 16-12=4 с1 = 3 с2 = 1 Если ответ понравился, отметь как Лучший ответ, пожалуйста)