Как решить это уравнение (с-1) * (3-с)=0
Математика
Как решить это уравнение (с-1) * (3-с)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3с - с^2 - 3 + с = 0 -с^2 + 4с - 3 = 0 с^2 - 4с + 3 = 0 D = 16-12=4 с1 = 3 с2 = 1 Если ответ понравился, отметь как Лучший ответ, пожалуйста)
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