Выпишите главные члены предложения. На Руси издавна встречали гостей хлебом-сол??ю. Хлеб-это жизнь. До наших дней дошла пословица-*Хлеб-всему голова.* Не менее ценной была для славян и соль.

Русский язык

Выпишите главные члены предложения. На Руси издавна встречали гостей хлебом-сол??ю. Хлеб-это жизнь. До наших дней дошла пословица-*Хлеб-всему голова.* Не менее ценной была для славян и соль.

Автор: Гость