Выпишите главные члены предложения. На Руси издавна встречали гостей хлебом-сол??ю. Хлеб-это жизнь. До наших дней дошла пословица-*Хлеб-всему голова.* Не менее ценной была для славян и соль.

Русский язык
Выпишите главные члены предложения. На Руси издавна встречали гостей хлебом-сол??ю. Хлеб-это жизнь. До наших дней дошла пословица-*Хлеб-всему голова.* Не менее ценной была для славян и соль.
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Автор: Гость
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Гость:
Гостей встречали хлеб жизнь пословица дошла соль была ценной
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