Помогите составить сочинение на тему: Я свободный человек
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Помогите составить сочинение на тему: Я свободный человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь когда человек когда не в тюрьме он свободный но ему нельзя нарушать закон иначе его посадят ему нельзя убить человека и нельзя красть вещи человек тон должен вести себя спокойно если кто то на него обзывался он должен не реагировать но если тот вступит в драку то и тот должен защищаться свобода должна быть чистой мы все нехотим в тюрьму
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