Помогите составить сочинение на тему: Я свободный человек

Гость: Гость:

Здесь когда человек когда не в тюрьме он свободный но ему нельзя нарушать закон иначе его посадят ему нельзя убить человека и нельзя красть вещи человек тон должен вести себя спокойно если кто то на него обзывался он должен не реагировать но если тот вступит в драку то и тот должен защищаться свобода должна быть чистой мы все нехотим в тюрьму