1)Как назвать солдата по другому? 2)Как назвать патриота по другому? 3)Как назвать человека который служил/служит в армии? спасибо всем кто потратит 2 минутки, вариантов нужно много, желательно что бы не повторялись. Благодарю

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1)Как назвать солдата по другому? 2)Как назвать патриота по другому? 3)Как назвать человека который служил/служит в армии? спасибо всем кто потратит 2 минутки, вариантов нужно много, желательно что бы не повторялись. Благодарю

Автор: Гость