1)Как назвать солдата по другому? 2)Как назвать патриота по другому? 3)Как назвать человека который служил/служит в армии? спасибо всем кто потратит 2 минутки, вариантов нужно много, желательно что бы не повторялись. Благодарю
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1)Как назвать солдата по другому? 2)Как назвать патриота по другому? 3)Как назвать человека который служил/служит в армии? спасибо всем кто потратит 2 минутки, вариантов нужно много, желательно что бы не повторялись. Благодарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Военный 2)Призедент, биснесмен 3)Защитник родины
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